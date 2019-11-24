Haberler » Güncel » Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması - Haber

Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

Iğdır'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi.

24.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:52Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda program düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajlarının okunduğu programda, emekli öğretmenlere teşekkür belgesi, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere de gül verildi.
Programda konuşan Vali Enver Ünlü, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi, Aybüke, Necmettin öğretmenlerimizi ve onların şahsında tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.
Dünyada hiçbir cumhuriyetin kurucusunun kendisini başöğretmen ilan ederek halka ders vermediğini belirten Ünlü, "Topçu atışlarının Ankara'dan duyulduğu bir dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde eğitim konuşulurken, dünyanın hiçbir yerinde bunun örneğine rastlanılmamıştır. Yeni cumhuriyet kurulur kurulmaz, 1925'te eğitimle ilgili konuları görüşmek üzere toplantılar, kongreler düzenleyerek, Kurtuluş Savaşından sonra 'asıl savaşımız şimdi başlıyor, o da cehaletle savaştır' diyen hiçbir kurucu önder dünyaya gelmemiştir." diye konuştu.
Öğretmenlerin ellerindeki Türk Bayrağıyla yemin ettiği programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kafkas halk dansları gösterisi ve öğretmenlerden oluşan koronun müzik dinletisi sunduğu programa Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:32:46