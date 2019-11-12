Haberler » Güncel » Iğdır'da 250 polisle kaçak cep telefonu operasyonu - Haber

Iğdır'da 250 polisle kaçak cep telefonu operasyonu

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi.

12.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:38Iğdır'da 250 polisle kaçak cep telefonu operasyonu

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi. Polis, yeraltı çarşısındaki işyerlerinde yaptığı aramada, çok sayıda cep telefonu, saat ve elektronik cihaza el koydu.

Elektronik eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini denetledi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin yönettiği ve yaklaşık 250 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, kaçak, çalıntı, faturasız olduğu, tespit edilen akıllı cep telefonu ile birlikte saat ve bataryalara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cihazlar incelendikten sonra Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

ÇUVALLAR DOLUSU CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK EŞYA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, gün boyu süren kaçak cep telefonu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 personelin katılımıyla devletimizin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini önlemek amacıyla 12 Kasım günü Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı içerisinde telefon ve elektronik emtia satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan aramalarda, 493 adet çeşitli markalarda faturasız kayıt dışı cep telefonu, 27 adet bilgisayar, 7 bin 575 adet cep telefonu aksesuarı, yedek parçası ile 97 adet muhtelif elektronik eşya ele geçirildi denildi.

Polis ekipleri, malzemeleri incelemek amacıyla çuvallar içerisinde emniyet müdürlüğüne götürdü.



Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı
23:34 Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi
23:32 "Süper İyi Günler" oyunu otizm yararına sahnelendi
23:30 Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
23:28 İsrail'in filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
22:42 Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
22:18 Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
21:39 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
21:35 Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 23:41:03