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Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

29.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:34Iğdır'da 352 bin 860 dekar tarım arazisi sulandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

Doğunun Çukurova'sı 'da 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Kasım 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Iğdır ilimiz ve ilçelerimizde toplam 352.860 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Iğdır il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 352.860 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 176 milyon TL katkı sağlandı" dedi.

Aydın, son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - IĞDIR

Iğdır, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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