Iğdır'da 4 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Iğdır
'da 4 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl 9 ay cezası olan şahıs tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli yağma, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 4 ayrı suçtan 23 yıl 9 ay ceza kaydı bulunan S.Y. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - IĞDIR
Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa
Kaynak: İHA