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Iğdır'da, 51 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi

Iğdır'da yarıyıl tatili kapsamında merkez Kurtuluş İlkokulu ile Iğdır Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

17.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:17Iğdır'da, 51 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi
'da yarıyıl tatili kapsamında merkez Kurtuluş İlkokulu ile Iğdır Orta Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Budanur ile Okul müdürü Salih Pala, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettikten sonra, karneleri dağıttı.

Öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri için bol bol kitap okumalarını ve dinlenmelerini tavsiye eden Budanur, "Siz sevgili öğrenci ve değerli velilerimiz için buradayız. Sevgili öğrenciler sizden tek bir şey istiyorum çok kitap okuyun ve tatili güzel değerlendirin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program karne dağıtım töreni ile son buldu. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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