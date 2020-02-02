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Iğdır'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Iğdır 1974 Kıbrıs Barış Hareketine Katılanlar Derneği, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna tepki gösterdi.

02.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:54Iğdır'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki
1974 Kıbrıs Barış Hareketine Katılanlar Derneği, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna tepki gösterdi.
Ellerinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları taşıyan gaziler, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi.
Dernek Başkanı İsmet Tağal, burada yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yapılan saygısızlığı kınadıklarını söyledi.
Yunan milletvekilini lanetle andıklarını belirten Tağal, "Bayrağımız kutsaldır, toprağımız kutsaldır. Bizim bayrağımıza göz dikenin, hakaret edeni önce uyarır, sonra hak etiği cezayı veririz." dedi.
Gaziler, açıklamanın ardından Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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