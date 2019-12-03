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Iğdır'da asırlardır değişmeyen lezzet: Bozbaş

Yöresel tatları ile ünlü Iğdır, geçmişi asırlar öncesine dayanan Bozbaş yemeğiyle dikkat çekiyor.

03.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:45Iğdır'da asırlardır değişmeyen lezzet: Bozbaş
Yöresel tatları ile ünlü , geçmişi asırlar öncesine dayanan Bozbaş yemeğiyle dikkat çekiyor.
Iğdır'da çok yaygın olarak pişirilen ve zevkle tüketilen Bozbaş yemeği,kuzu inciği, nohut ve kuyruk yağıyla pişirilerek zevkle tüketiliyor.Yemeği ilginç kılan pişirme yöntemi, servis şeklide ilgi görüyor. Kente gelen ve Bozbaş yemeğini tadan ziyaretçiler, bu lezzeti gittikleri her yerde anlatarak yemeğin tanınmasına da katkı sunuyorlar.
Bozbaş yemeğinin tarihinin çok eskilere dayandığını belirten Bozbaş ustası Mehmet Ferit Taşkın, Bozbaş yemeğinin isminin çok eskilerde yaşayan Bozkır kabilesinden geldiğini ve yemeğin günümüze kadar gelerek zevkle tüketildiğini söyledi. Bozbaş yemeğinin yapımının da meşakkatli olduğunu anlatan Mehmet Usta, "Yemeğinin yapılışı dört aşamadan oluşuyor. Porsiyonuna göre maşrapaya kuzu incik eti,kuyruk yağı, nohut, baharat olarak da sarı kök bırakıyorum. Daha sonra maşrapayı fırına atıp hazırlıyorum. Bozbaş yemeğinde kullanılan et genç olmalıdır.Bunun için hayvanın 2 yaşını geçmemesi lazım. Koyunun incik kısmı olması da önemlidir. Bozbaş yemeğimizin pişirilmesi yaklaşık altı saat sürüyor" dedi.
"Bozbaşı sipariş üzerine yabancı devletlere gönderiyoruz"
Yemeğin gün geçtikçe daha çok tanınarak, ilgi gördüğünü anlatan Bozbaş ustası Mehmet Ferit Taşkın, "Bu yemeği yemek için gruplar halinde turistler geliyor. Gelmeden önce bize veriyorlar. Biz bu Bozbaş'ı sipariş üzerine yabancı devletlere de dondurulmuş bir şekilde gönderiyoruz" şeklinde konuştu.
(Sebahattin Yum/İHA)

Mehmet Ferit, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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