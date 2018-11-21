Iğdır'da "Askıda Kitap" Köşesi

Iğdır Üniversitesi
Şehit Bülent Yurtseven
Kampüsü'nde bulunan Medikososyal binasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Askıda Kitap Köşesi ve Okuma Salonu kuruldu.
Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personellerin kültürel anlamda, kitap, dergi, bültenler ve güncel konuları takip edilebilmesi amacıyla kurulan kitap köşesi ve okuma salonunda bütün kaynaklar hizmete sunuluyor. Askıda Kitap Köşesi ve Okuma Salonunun kurulması ile öğrenciler, bilim ve teknolojide dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilme şansına sahip olacak. - IĞDIR
Bülent Yurtseven,Iğdır Üniversitesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:44