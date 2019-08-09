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Iğdır'da bal hasadı başladı

Iğdır'da, Aras Dağları'nın eteklerinde ilkbahar mevsiminden beri üretimi sürdürülen çiçek balının ilk hasadı yapıldı.

09.08.2019 15:22 Iğdır'da bal hasadı başladı
Iğdır'da, Aras Dağları'nın eteklerinde ilkbahar mevsiminden beri üretimi sürdürülen çiçek balının ilk hasadı yapıldı.
Sahip olduğu iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle birçok çiçek türünü barındıran Iğdır'daki Aras Dağları'nda başlatılan bal üretimi sezonu tamamlandı.
Kendine özgü aromasıyla bilinen Iğdır balının ilk sağımı Tuzluca ilçesine bağlı Uğurca köyünde gerçekleştirildi.
Bal hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, gazetecilere, "İlimizde üretilen balın kalitesi bu yaylalarımızda var olan ve dünyada eşi benzeri pek olmayan endemik bitki çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Bu doğal zenginliğimizi en iyi şekilde değerlendirdiğimiz vakit İlimiz bal kalitesi ve verimi ile bu bölgenin bal merkezi haline gelecektir." dedi.
Hasat programına Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Iğdır Bal Yetiştiricileri Birliği Başkanı Höccet Şabahat, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
Yaklaşık 15 bin kovanın bulunduğu kentte 2018 yılında 103 bin 590 kilogram bal, 156 kilogram polen, 101 kilogram arı sütü üretilmişti.

Tuzluca, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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