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Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Iğdır'da, Umut adlı erkek evi terk eden 1 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü, ardından kendisini göğsünden vurdu. Yaralanan süpheli, hastanede tedaviye alındı.

01.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:00

'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

EVİ TERK EDEN EŞİNİ IĞDIR'DA BULDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip, Iğdır'a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.'yı bulan eşi Umut A. kente geldi. Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI, EŞİNE ATEŞ ETTİ

Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.'ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu.

KADIN EVDE ÖLDÜ, ŞÜPHELİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.'yı banyoda, Umut A.'yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
ŞK: haketmiş kadın
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GÜL: Nasilsa ekmek bulamayan düdük bile en azindan bir iki silaha sahip.
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VAHDETTİN BAYRAM: katiller sapıklar caniler ekmek elden su gölden içerde sefa sürüyor caydırıcı ceza şart. . . İDAM İDAM İDAM.
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FARKINDAYIZ BİZ: Ya bu ne rezil durumlara düştük YaRabbi, bir bayan olarak! Şu bayanlara verilen bu haklara şiddetle karşıyım arkadaş, ne derseniz deyin bu fikrim değişmez, çünkü kadın kısmı gerçekten çok nankördür ve verilen bu güzel hakları tamamen kötüye kullanıyorlar ve bu haklara dayanarak eşlerini oldukça tahrik edip zararınıda canlarıyla yine kendileri ödüyorlar!!!
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AZAPAY: erkeklede salak bencil karısını öldürdü kendi hapiste o çocuk ne olacak onu düşünmezmi kadına berilen haklar a karşısın ama pc de yazacak haklarıda kullanıyorsun
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ERKEK: helal olsun bacım yarın evlendıgımde eşim aynısını bana yapsın bende yaparım yeter artık
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AYNEN: doğru söze ne denir
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SEVGİ: Hele şükür benim gibi düşünen birisi çıktı.
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3. Sayfa

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