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"Iğdır'da bir kişide korona virüs görüldü" iddiasına yalanlama

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastanede bir kişide yeni tip korona virüs görüldüğü ve hastanenin karantinaya alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

05.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:00
Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastanede bir kişide yeni tip korona virüs görüldüğü ve hastanenin karantinaya alındığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimliğinden, Iğdır Devlet Hastanesinde bir kişide yeni tip korona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Son zamanlarda halkımız arasında paniğe sebep olan korona virüs (2019-nCoV), Iğdır Devlet Hastanesinde görüldüğü ve acil servisin karantinaya alındığı gibi asılsız sosyal medya üzerinden hızla yayılması üzerine bu açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Bugün acil servisimize başvuran bir vatandaşımız, geçen hafta yurt dışı seyahatinde bulunduğu gerekçesiyle tahlil ve tetkik yaptırmak amacıyla hastanemize başvurmuştur. Hiçbir şikayet ve belirti olmamasına rağmen tahlil ve tetkikleri yaptırılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı için vatandaşımız şifa ile taburcu edilmiştir. Haberin hızla yayılması üzerine İl Sağlık Müdürümüz Caner Tazegün hastanemizi ziyaret edip vaka ile ilgili detaylı bilgi almış ve haberlerin asılsız çıkması üzerine hastanemizden ayrılmıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan haberler ve açıklamalar asılsızdır. Resmi hesaplarımız ve resmi sitemiz dışındaki paylaşımları dikkate almayınız" denildi.
(İHA)

Devlet Hastanesi, Acil Servis, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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