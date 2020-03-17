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Iğdır'da canlı hayvan pazarı kapatıldı

Iğdır Canlı Hayvan Pazarı, koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında kapatıldı.

17.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:26
Iğdır'da canlı hayvan pazarı kapatıldı
Iğdır Canlı Hayvan Pazarı, koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında kapatıldı.
Iğdır Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler sürüyor.
Valilikçe düzenlenen toplantıda, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçilmesine ilişkin sürdürülen çalışmalar kapsamında, Iğdır Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci bir karara kadar kapatılması uygun görüldü.
Sabah saatlerinde de Iğdır Belediyesi ekiplerince Canlı Hayvan Pazarında dezenfekte çalışmaları yapılmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Iğdır, Güncel

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