Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019-2020 yılı çiftçi eğitim programları devam ediyor.
09.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:31
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019-2020 yılı çiftçi eğitim programları devam ediyor.
İklim şartlarına bakılmaksızın kırsalda ve dağlık kesimlerdeki köylerde çiftçi eğitimleri Kadıkışlak ve Necefali köylerinden devam ediyor. Çiftçiler, 2019 yılında Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineği için yapılan proje sayesinde verimlerin arttığını söyledi. Iğdır'da yapılan bu eğitimler tarım tekniğinde daha bilinçli ve temel olarak teknolojiyi kullanma amaçlı olup kaliteli ve verimli ürün elde etme olanağı sağlandığı belirtildi. Yapılan eğitimde çiftçilere, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri, Bitkisel Üretim Desteklemeleri, Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimi yapılarak, hastalık ve zararlılar ile ilgili broşür ve liflet dağıtıldı. - IĞDIR
İklim şartlarına bakılmaksızın kırsalda ve dağlık kesimlerdeki köylerde çiftçi eğitimleri Kadıkışlak ve Necefali köylerinden devam ediyor. Çiftçiler, 2019 yılında Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineği için yapılan proje sayesinde verimlerin arttığını söyledi. Iğdır'da yapılan bu eğitimler tarım tekniğinde daha bilinçli ve temel olarak teknolojiyi kullanma amaçlı olup kaliteli ve verimli ürün elde etme olanağı sağlandığı belirtildi. Yapılan eğitimde çiftçilere, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri, Bitkisel Üretim Desteklemeleri, Meyve Ağaçlarında Budama Teknikleri ile ilgili bilgilendirme eğitimi yapılarak, hastalık ve zararlılar ile ilgili broşür ve liflet dağıtıldı. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Iğdır'da çiftçi eğitimleri devam ediyor
Manşet
Haberler
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu