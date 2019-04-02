Iğdır'da Cumhur İttifakı Adayı Tezel Sonuçlara İtiraz Etti

Iğdır
'da cumhur ittifakının MHP
'li adayı İsa Yaşar Tezel
, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Şaibeli bir seçim olduğunu ileri süren Tezel, delilleri seçim kuruluna sunduklarını söyledi. Iğdır'da 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre HDP
adayı Yaşar Akkuş
, geçerli oyların yüzde 50.07'sini alarak belediye başkanlığına seçildi. Seçimde oyların yüzde 46,7'sini alan cumhur ittifakının MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel
, sonuçlara itiraz etti. Seçimde usulsüzlük olduğunu ileri süren Tezel, MHP Merkez
İlçe Başkanı Özcan Zoman ile birlikte İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. Seçimlerde usulsüz olduğuna dair ellerinde delil bulunduğunu belirten İsa Yaşar Tezel, Bugün, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin bir hukuk devleti olduğu inancıyla Iğdır Adliyesi'ndeyiz. Hazırlanan evraklarımızı maddi delillerimizle birlikte il seçim kuruluna vereceğiz. Toplamda 4 itiraz dilekçesi maddi delilleri ile birlikte İl seçim kuruluna sunacağız.. Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Şaibeli bir seçim vardır. Buna Bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek yeniden seçimin tekrarı, oyların sayımı konusunda çok ciddi delillerimiz vardır. Biz hukuka ve adalete inanıyoruz. Hak yerini bulacaktır dedi.
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Kaynak: DHA