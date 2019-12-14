Haberler » Güncel » Iğdır'da 'Dünya İnsan Hakları Günü' programı düzenlendi - Haber

Iğdır'da 'Dünya İnsan Hakları Günü' programı düzenlendi

Iğdır'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla "İnsan Hakları Günü" konulu bir program düzenlendi.

14.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:11Iğdır'da 'Dünya İnsan Hakları Günü' programı düzenlendi
'da 10 Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla "İnsan Hakları Günü" konulu bir program düzenlendi.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İnsan hakları bilincinin ve insan haklarının büyük bir sorumluluk ile toplumun her ferdinde bulunmasının büyük önem taşıdığının vurgulandığı programda; insan hakları nedir,insan haklarının savunmasında kamu kurumlarının görevleri, dünyada insan haklarının nasıl korunduğu üzerine sunumlar yapıldı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin imzalanmasının bir dönüm noktası olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü konuşmasında, "İnsan haklarının tanınması, yaygınlık kazanması ve korunması yönünde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi önemli bir kaynaktır. İnsan hakları hiçbir şarta bağlanamaz. İnsan haklarının önemini yeni yetişen nesle aktarmak herkesin görevi ve ödevidir" dedi.

Program düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi. - IĞDIR

Aralık, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:23 Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi Suriyeliler için ısıtıcı ve kömür yardımı çağrısı - KİLİS - Haber
12:22 Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti - Haber
12:21 Aşık olduğu kadını öldürüp, evleneceği kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haber
12:20 Spor kredi çekerek gittikleri şampiyonada üçüncü oldular - Haber
12:15 Ada seferlerine fırtına engeli - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:24:20