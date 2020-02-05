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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

05.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:36
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


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