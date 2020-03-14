Iğdır'da eğitim kurumları yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte ediliyor
Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 278 okulda dezenfekte çalışması başlatıldı.
14.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:29
Iğdır 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 278 okulda dezenfekte çalışması başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün aldığı tedbirler kapsamında, okulların tatil edilmesinin ardından il genelindeki 278 okulun ilaçlanması için ekipler seferber oldu.
Özel kıyafetler giyen ekipler, il merkezi, ilçeler ve köylerdeki okullara dezenfekte çalışması yürütüyor.
Çalışmaları inceleyen İl Mili Eğitim Müdürü Hakan Gönen , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'da cuma günü itibarıyla il genelinde 278 eğitim-öğretim kurumunda dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.
Dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade eden Gönen, "Bu çalışmamız ara tatilin de girmesiyle okullarda eğitim ve öğretim olmadığından mesai saatleri içinde de devam edecektir." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün aldığı tedbirler kapsamında, okulların tatil edilmesinin ardından il genelindeki 278 okulun ilaçlanması için ekipler seferber oldu.
Özel kıyafetler giyen ekipler, il merkezi, ilçeler ve köylerdeki okullara dezenfekte çalışması yürütüyor.
Çalışmaları inceleyen İl Mili Eğitim Müdürü Hakan Gönen , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'da cuma günü itibarıyla il genelinde 278 eğitim-öğretim kurumunda dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.
Dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade eden Gönen, "Bu çalışmamız ara tatilin de girmesiyle okullarda eğitim ve öğretim olmadığından mesai saatleri içinde de devam edecektir." dedi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Iğdır'da eğitim kurumları yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfekte ediliyor
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