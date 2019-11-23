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Iğdır'da eğitimcilere yönelik şiddete tepki

Iğdır'da, Eğitim-Bir-Sen Şubesi, eğitimcilere yönelik şiddete tepki gösterdi.

23.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:24Iğdır'da eğitimcilere yönelik şiddete tepki
'da, Eğitim-Bir-Sen Şubesi, eğitimcilere yönelik şiddete tepki gösterdi.
Belediye Meydanı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen kalabalık, "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankart ve dövizler açtı.
Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, burada yaptığı konuşmada, eğitimciye yönelik şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak ve çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Yurdun birçok yerinde olduğu gibi Iğdır'da da son zamanlarda eğitimcilere şiddetin arttığını savunan Çiğdem, şöyle konuştu:
"Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor ve hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor. Hak arama adı altında, haddini aşarak eğitimcilerimize yönelik hakaret, tehdit ve şiddete varan eylemlerde bulunanlar şunu bilmelidir ki Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarını üzeni biz de üzeceğiz. Bu tür olaylara maruz kalan eğitim çalışanlarımız adına ilgililer hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacak, gerekli cezaların alınması için davaların takipçisi olacağız."

Eğitim Bir Sen, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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