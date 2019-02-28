Iğdır'da Eğitime Kar Engeli

Iğdır
'da olumsuz hava şartları nedeniyle merkez Kervansaray bölgesinde 12 köy, Tuzluca
İlçesinde ise bütün okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
Iğdır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Kervansaray bölgesinde bulunan Kızılkale, Pınarbaşı,Taşlıca, Harmandöven, Güngörmez, Asma, Kuçe Mezrası, Mezra, Aliköçek, Alibeyköy, Karaçomak köylerinde, Tuzluca'nın tamamında ise kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - IĞDIR
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Kaynak: İHA