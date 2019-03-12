Iğdır'da Ekipler Kaçak Avcılara Göz Açtırmadı

Iğdır
'da, kaçak avcıların mühre (Bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş) olarak kullandığı 17 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 kınalı kekliği mühre olarak kullanan 2'si Suriye
uyruklu 7 kişi yakaladı.
Bu kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Merkez
Av Komisyon Kararlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 35 bin lira idari para cezası uygulandı. Mühre olarak kullanılan kınalı keklikler ise tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan kınalı keklikler, daha sonra Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün de katılımıyla Ağrı Dağı
Milli Parkı'nda doğaya salındı.
Vali Ünlü, 25 Şubat tarihinden beri Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünde tedavi altında bulunan keklikleri iyileşmelerinin ardından doğaya bıraktıklarını belirterek, doğal yaşama sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Yeşil Iğdır Avcılar
Derneği Başkanı Çetin Kütük de kaçak avcılılık ile mücadelenin önemine değinerek "Kaçak avcılık yapanların sezon dışında avlanmak için kullandıkları kekliklere el konulmuştu. Bu keklikleri doğaya bıraktık. Av sezonu dışında avlanmaya karşıyız, amacımız doğayı korumaktır." dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, Güncel
Kaynak: AA