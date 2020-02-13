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Iğdır'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

13.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:50Iğdır'da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor
'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'ın ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde bulunan köylerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde ulaşımın aksamaması için ekipler zor şartlar altında çalışıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek kesimlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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