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Iğdır'da Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Elazığ'daki depremzedeler için belediye öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.

03.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:38Iğdır'da Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi
'ın ilçesinde, 'daki depremzedeler için belediye öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, Tuzluca Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada toplanan bir kamyon giyim, gıda ve çeşitli yaşam malzemesi depremzedelere ulaştırılmak üzere Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.
Toplanan malzemeleri teslim eden Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuzluca halkının talepleri doğrultusunda belediye olarak Elazığ depremzedeleri için bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.
Elazığ depremzedelerinin acılarını hisseden Iğdırlıların kampanyaya büyük katkı sunduğunu ifade eden Türkan, "Yardımlaşma geleneği Anadolu ve Türk-İslam kültürümüzün vazgeçilmez unsurudur, Tuzlucalı hemşehrilerimiz bu yardımlaşma unsurunu sergilemiştir. Halkımızın desteğiyle topladığımız giyim, battaniye, ısıtıcı ve gıda malzemelerinden oluşan yaklaşık 20 ton yardım malzemesini bugün AFAD'a teslim ettik." dedi.

Tuzluca, Elazığ, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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