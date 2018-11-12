12 Kasım 2018, 12:45

Iğdır'da Eroin Kaçakçılığı

Iğdır

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 bin 736 gram eroin ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 bin 736 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca Karayolu Kars - Digor yol ayrımı mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan arama sonucu 5 bin 736 gram eroin maddesi ele geçirildi. Savcılığa sevk edilen N.T. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - IĞDIR Digor,Iğdır
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:45



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