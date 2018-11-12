Iğdır'da Eroin Kaçakçılığı

Iğdır
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 5 bin 736 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca
Karayolu Kars
- Digor
yol ayrımı mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan arama sonucu 5 bin 736 gram eroin maddesi ele geçirildi. Savcılığa sevk edilen N.T. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - IĞDIR
Digor,Iğdır
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:45