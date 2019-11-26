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Iğdır'da et ürünleri tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında Iğdır'da, et ve et ürünleri satışı yapan iş yerleri denetlendi.

26.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:52Iğdır'da et ürünleri tesisleri denetlendi
Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "ürün bazlı" gıda kontrolleri kapsamında 'da, et ve et ürünleri satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, işletmelerdeki ürünlerden numune alarak, fiziki kontrollerini yaptı.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, denetimde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıktığını söyledi.
Tüm gıda işletmelerinin denetleneceğini ifade eden Yolcu, "Denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda tüketiciler en büyük destekçilerimiz olmalıdır. Gördükleri yanlış bir durumda, bakanlığımızın Alo 174 gıda hattını arayarak yardımcı olabilirler." dedi.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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