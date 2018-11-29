Iğdır'da Firari Hükümlüler Yakalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:26



29 Kasım 2018 Perşembe 15:26

Iğdır'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda biri cezaevinden kaçmış, diğeri infaz için aranan iki firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında arama kaydı bulunanların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bulundukları adresler tespit edilen 2 firari hükümlüye yönelik operasyon yaptı.Operasyon sonucunda hakkındaki 13,5 yıl hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Y.Ö. ile hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezanın infazı için firari olarak aranan M.Y'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak cezaevine konuldu.