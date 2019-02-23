Iğdır'da Fuhuş Operasyonu

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Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 73 şüpheli gözaltına alındı.Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu, Melekli beldesindeki eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, fuhşa yer temin ettikleri ve aracılık ettikleri iddiasıyla 23 kişi gözaltına alınırken fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın yakalandı.Yakalanan 73 şüpheli yapılan sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.Aramalarda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Aynı soruşturmayla ilgili 3 kişinin de arandığı öğrenildi.