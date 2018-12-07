Iğdır'da Gasp: 2 Tutuklama

Iğdır Merkez Söğütlü
Mahallesindeki adreste ikamet sahibini bıçakla gasp eden 2 kişi tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gasp edilen şahıslardan alınan eşkal bilgileri doğrultusunda olay yeri çevresinde yapılan takip ve incelemeler sonrasında olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ticari taksi durdurulmuş, içerisinde bulunan S.Y. ve A.Ş. isimli şahısların Gasp olayını gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde gasp olayında kullandıkları bıçak ve gasp edilen para bulunmuş, şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan S.Y. ve A.Ş. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Olayda gasp edilen para şahıslara teslim edilmiştir" denildi. - IĞDIR
Söğütlü,Iğdır Merkez,Iğdır
07 Aralık 2018 Cuma 01:34