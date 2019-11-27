Haberler » Güncel » Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı - Haber

Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ekipleri tarafından et ve et ürünleri üretim işletmeler denetlendi.

27.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:06Iğdır'da gıda denetim seferberliği başladı
Tarım ve Orman Bakanlığınca 'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda ekipleri tarafından et ve et ürünleri üretim işletmeler denetlendi.

Iğdır'da faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Denetim Seferberliği ile ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım 2019 tarihli Denetim Seferliği konulu yazısına istinaden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 25-30 Kasım 2019 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatılmış olup bu kapsamda İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır. Denetim Seferberliğinde, Bütün gıda işletmeleri denetlenecek, denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda tüketiciler en büyük destekçilerimiz olmalıdır. Gördükleri yanlış bir durumu Bakanlığımızın Alo 174 gıda hattını arayarak yardımcı olabilirler" denildi. - IĞDIR

Türkiye, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14 Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesi: Neden camdan fırlatayım?
13:14 Aydın'daki bıçaklı kavga
13:13 Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2)
13:13 ÜSKÜDAR'DAKİ HIRSIZLAR KAMERADA
13:12 Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca her hafta fotoğrafladı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:27 Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:30 TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi
27.11.2019 13:15:48