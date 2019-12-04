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Iğdır'da gıda denetim sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sona erdi.

04.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:58Iğdır'da gıda denetim sona erdi
Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sona erdi.

Türkiye genelinde ilk kez geniş kapsamlı bir denetim seferberliği gerçekleştirilerek 72 bin 783 gıda üretimi ve satışı yapan işletme denetlendi. Gıda Denetim Seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının direktifleri doğrultusunda Iğdır'da yapılan denetimler yoğun ve aralıksız bir şekilde gerçekleştirildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın Ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği Gıda Denetimi Seferberliğine İl Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimizce mesai gözetmeksizin yoğun ve özverili bir çalışma yaparak katıldık. Gıda Denetim Seferberliği öncesinde yapılan denetimler aynı şekliyle sonrasında da aralıksız devam edecektir. Tek amacımız vatandaşımızın hak ettiği sağlıklı gıdaya her yerde ve her zaman ulaşabilmesini sağlamaktır" denildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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