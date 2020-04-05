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Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşması için gıda denetimlerine devam ediyor.

05.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:36
Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşması için gıda denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşların bu sıkıntılı dönemi evlerinde rahat ve huzur içerisinde geçirebilmeleri ve aldıkları gıda ürünlerini gönül rahatlığı ile kullanabilmeleri için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlere devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle tedbirlerin en üst seviyede olmasından dolayı hijyen kurallarına uyulması gerektiği bu dönemde denetimlerde artarak devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Huzur, Iğdır, Güncel
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