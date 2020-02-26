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Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldıMEVSİMİN üçüncü karı düşen Iğdır'da göç etmeyen leylekler ilginç görüntüler oluşturdu.

26.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:10
'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı
MEVSİMİN üçüncü karı düşen Iğdır'da göç etmeyen leylekler ilginç görüntüler oluşturdu. Valilik binasının üstüne yuva yapan leylekler, kar yağışı geçene kadar yuvalarında bekledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurovası' olarak bilinen ve son yılların en sıcak kış mevsimi yaşanan Iğdır'da leylekler kenti terk etmedi. Kentteki sulak alanların yanı sıra binalarda yuva yapan leylekler kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa kar yağışı altında bekleyen leylekler ilginç görüntü oluşturdu. Ansızın bastıran kar yağışına rağmen yuvalarından ayrılamayan leylekler, yağışın dinmesini bekledi.
Kış sezonu boyunca üçüncü kez kar yağması vatandaşları ve öğrencileri ise sevindirdi. Kar altında koşuşturan öğrenciler büyük keyif yaşarken vatandaşlar, yağışın bereket anlamına geldiğini söylediler.
Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı

Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA


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