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Iğdır'da gönüllü öğretmenler dağ köylerindeki çocukların bayramını kutladı

Iğdır'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler, dağ köylerindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

22.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:18
Iğdır'da gönüllü öğretmenler dağ köylerindeki çocukların bayramını kutladı
Iğdır'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler, dağ köylerindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Eğitim-Bir-Sen Iğdır temsilciliği tarafından düzenlenen çalışma kapsamında gönüllü öğretmenler, köylerde görevli meslektaşlarıyla öğrencileri evlerinde ziyaret ederek çikolata, bayrak ve balon hediye etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak çocuklar, ziyaretten ve bayramlarının kutlanmasından büyük mutluluk yaşadı.
Öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da yalnız bırakmayan öğretmenler, orlarla İstiklal Marşı okudu.
Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrenci ve öğretmenleri mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Biz de öğretmenleri öğrencilere götürmek için böyle bir çalışma yaptık. Özellikle köy okullarına ve Iğdır'ın en ücra köylerine gelerek öğrencilerimize hem hediyelerini verdik hem de bayramlarını kutladık. Bu faaliyete gönüllü olan öğretmenlerimize destek verdik. Bu zor günleri atlatmak için her sivil toplum kuruluşuna görev düşmektedir. İnşallah el birliğiyle bu süreci atlatacağız."
Karaçomak köyünde yaşayan 4. sınıf öğrenci Elif Kızılay, öğretmenlerin köylerine gelerek bayramlarını kutlamalarının anlamlı bir faaliyet olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere çok teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Iğdır, Güncel , Haber
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