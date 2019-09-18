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Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki bir ahırdan 77 küçükbaş hayvan çaldığı gerekçesiyle yakalanan 6 kişiden ikisi tutuklandı.

18.09.2019 12:32Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonu
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki bir ahırdan 77 küçükbaş hayvan çaldığı gerekçesiyle yakalanan 6 kişiden ikisi tutuklandı.
Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 12 Eylül'de ilçenin Saraç köyünde ikamet eden A.Y'nin ahırından çalınan 77 küçükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu, söz konusu hayvanları çaldıkları iddiasıyla M.M.D, K.K, B.G, L.D, İ.K. ve İ.D, ilçedeki evlerinde gözaltına alındı.
Bu kişilerden İ.D'nin ahırında yapılan aramada 77 küçükbaş hayvan bulundu.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıkta ifade verdi.
Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden M.M.D. ve K.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bulunan 77 küçükbaş hayvan ise jandarma ekiplerince A.Y'ye teslim edildi.

Jandarma, Aralık, Eylül, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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