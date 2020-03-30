Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Iğdır'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
30.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:56
Iğdır 'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki ahırdan 26 küçükbaş hayvan çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 9 hırsızlık zanlısı, olayda kullandıkları iki araçla yakalandı.
Çalınan 26 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki ahırdan 26 küçükbaş hayvan çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 9 hırsızlık zanlısı, olayda kullandıkları iki araçla yakalandı.
Çalınan 26 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Karakoyunlu, Iğdır, Güncel