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Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

30.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:56
Iğdır'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Iğdır 'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki ahırdan 26 küçükbaş hayvan çalındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 9 hırsızlık zanlısı, olayda kullandıkları iki araçla yakalandı.
Çalınan 26 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Karakoyunlu, Iğdır, Güncel
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