Iğdır'da Hırsızlık İddiası

Iğdır
'da bir evden muhabbet kuşu ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuklardan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği evde incelemede bulunan polisler, 12 muhabbet kuşu ile bir televizyonun çalındığını tespit etti.
Yapılan çalışmalarda Ö.A, C.Ç. ve O.Ç. isimli 3 çocuk yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Mahallesi,Iğdır
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:57