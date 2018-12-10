Iğdır'da Hırsızlık Olayı: 1 Tutuklama

Iğdır Merkez
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayında 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir evde 2 bin 500 TL değeri olan televizyon ile bin 500 TL değeri olan 12 adet muhabbet kuşu çalındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelileri C.Ç., Ö.A. ve O.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü
ekipler tarafından yakalanan ve küçük yaşta suca sürüklenen Ö.A. isimli çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İkametten çalınan televizyon ise bulunarak sahibine teslim edildiği öğrenildi. - IĞDIR
Iğdır Merkez
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:38