Iğdır'da iki kez bayram namazı kılındı

Kaynak: DHA

Iğdır'da iki kez bayram namazı kılındıIğdır merkezdeki Hacı Hüseyin Çağlar Camiinde cemaat yoğunluğu sebebiyle iki kez bayram namazı kılındı.Iğdır'da binlerce vatandaş 05.16'da kılınacak Ramazan bayramı namazı icin camilere akın etti. Merkezdeki Cumhuriyet Mahallesindeki 500 kişi kapasiteli Hacı Hüseyin Çağlar Camisi dolunca bazı vatandaşlar yer olmadığı için bayram namazı kılamadı. Cami imamı Hüseyin Yeşil, dışarda kalan 20 kişi için ikinci kez bayram namazı kıldırdı. Vatandaşlar, bayram namazı için geldikleri camide yer olmadığı için hocadan ikinci kez namaz kıldırmasını istediklerini söyledi.Cami imamı Hüseyin Yeşil ise bayram namazı vaktinin güneş doğup bir süre yükseldikten sonra başladığını belirterek, ikinci kez namaz kılmanın tuhaf olmadığını söyledi. Yeşil, Vatandaşlar ikinci bayram namazı kılacaklar. Bunun tuhaf tarafı yok. İkinci defa bayram namazı kılınabilir. Namazın zamanı güneş doğup yükseldikten sonra başlar, öğle namazı vaktine kadar devam eder. İki defa namaz kılmak ilk değil. Bir kaç yıldır biz iki ya da üç kez namaz kılıyoruz. Geç kalanlar var, yer bulamayanrlar var onun için ikinci kez namaz kılıyoruz. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin dedi.Hacı Hüseyin Çağlar Camiinde namaz kılan vatandaşlar, daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.