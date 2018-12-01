Iğdır'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Iğdır
'da koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Iğdır- Ağrı
kara yolunun Suveren köyü mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 55 AAD 65 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 F 8947 plakalı otomobil, koyun sürüsüne çarptı.
Savrularak çarpışan iki araçtaki ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD
ekibi sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çok sayıda koyunun telef olduğu kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ağrı,Iğdır
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:16