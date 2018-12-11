Iğdır'da İş Yerinden Hırsızlık

Iğdır
'da bir iş yerinden 35 bin 500 avro çalan şüpheli tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Söğütlü
Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kasasının soyulması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada iş yerinin kasasından 35 bin 500 avro çalındığı tespit edildi.
Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmada, S.K. isimli şüpheli, çaldığı parayla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35 bin 500 avro iş yeri sahibine teslim edildi.
Söğütlü,Iğdır
11 Aralık 2018 Salı 10:40