Iğdır'da İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Iğdır'da 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi.
12.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:10
Iğdır 'da 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi.
Iğdır Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ayrıca İstiklal Marşının yazılış öyküsünün canlandırıldığı programda; şiirler okundu, oratoryo sunumu yapıldı.
Program sonunda çeşitli dallarda yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, resmi kurum amirleri, öğretmen, öğrenci, veli ve davetliler katıldı. - IĞDIR
Iğdır Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ayrıca İstiklal Marşının yazılış öyküsünün canlandırıldığı programda; şiirler okundu, oratoryo sunumu yapıldı.
Program sonunda çeşitli dallarda yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüller verildi.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, resmi kurum amirleri, öğretmen, öğrenci, veli ve davetliler katıldı. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Iğdır, Güncel
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