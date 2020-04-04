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Iğdır'da Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti

Iğdır'da Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti Iğdır'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ile PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde...

04.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:17
Iğdır 'da Jandarma , vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti
IĞDIR - Iğdır'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ile PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.
Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen 1000 TL'lik sosyal yardım ödemelerini alamayan yaşlılara ve PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılması sonrası jandarma ekipleri köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor. Vatandaşların sosyal yardım ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahibi vatandaşlara imza karşılığında ödemelerini teslim ediyor. Yardımları alan vatandaşlar, askerlere dua ederken "Allah devletimizden razı olsun, devletimize Allah zeval vermesin" dediler. Iğdır’da Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Iğdır, PTT, Yerel

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Iğdır'da Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti
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Haberler ›› Yerel ››Iğdır'da Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerinde teslim etti - Haberler

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