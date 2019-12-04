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Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu

Iğdır'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:40Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonu
'da düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 Kasım Mahallesindeki bir iş yerinde yaklaşık 1800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, söz konusu alanda yaptıkları aramada, akaryakıtın transferinde kullanılan sayaç ve elektrikli akaryakıt pompası da buldu.
Olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. gözaltına alındı.

Jandarma, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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