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Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Iğdır'da kaçak av yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 1799 lira ceza kesildi.

08.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:04 Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi
'da kaçak av yaptıkları öne sürülen 3 kişiye 1799 lira ceza kesildi.
Kentin kırsal kesiminde kaçak olarak keklik ve tavşan avı yaptıkları belirtilen 3 avcıyı görenler durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye kaçak avcıların yakalanması için jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bağlı görevliler sevk edildi. ekipleri ve DKMP görevlileri, 3 kişiyi avlanırken yakaladı.
Bu kişilere DKMP görevlilerince izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle 1799 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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