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Iğdır'da kaçak avlananlara 25 bin 656 lira ceza kesildi

Iğdır'da tuzaklarla kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.

01.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:40Iğdır'da kaçak avlananlara 25 bin 656 lira ceza kesildi
'da tuzaklarla kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.
ilçesindeki Taşburun Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı Milli Parkı civarında yapılan kontrollerde 6 kişinin tuzakla avlandığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin avlandığı bölgede yaptıkları araştırmada mühre olarak kullanılan 10 keklik, 13 kafes ve 6 misinalı tuzak buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, keklik, kafes ve tuzaklara el koydu.
Yakalanan 6 kişiye 25 bin 656 lira ceza kesildi.
Keklikler, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.

Karakoyunlu, Jandarma, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 17:35:31