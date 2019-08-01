Iğdır'da kaçak güneş gözlüğü operasyonu

IĞDIR'ın Aralık
ilçesinde arama yapan jandarma, piyasada değeri 330 bin lira olan bin 253 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi.
Aralık İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler aldıkları istihbarat üzerine Gödekli köyünde A.İ., T.İ., A.T., Y.T. ve E.T.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Şüphelilere ait evlerde piyasa değeri 330 bin lira olan farklı markalarda bin 253 adet kaçak güneş gözlüğü ile 5 adet elektronik sigara cihazı ve 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.