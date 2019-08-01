Haberler» Güncel» Haber

Iğdır'da kaçak güneş gözlüğü operasyonu

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde arama yapan jandarma, piyasada değeri 330 bin lira olan bin 253 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi.

01.08.2019 14:38 Iğdır'da kaçak güneş gözlüğü operasyonu
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde arama yapan jandarma, piyasada değeri 330 bin lira olan bin 253 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi.
Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aldıkları istihbarat üzerine Gödekli köyünde A.İ., T.İ., A.T., Y.T. ve E.T.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Şüphelilere ait evlerde piyasa değeri 330 bin lira olan farklı markalarda bin 253 adet kaçak güneş gözlüğü ile 5 adet elektronik sigara cihazı ve 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Jandarma, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:10   Bergama'da 25 koçun vebadan öldüğü belirlendi
19:07   Söğütlü'de asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı
19:07   Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralı
19:07   Etiyopya'da koalisyon seçimleri gelecek yıl yapmakta kararlı
19:07   BURSA 9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu
19:06   Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, göreve başladı
19:05   "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı