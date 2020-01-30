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Iğdır'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Iğdır'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

30.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:42Iğdır'da kaçak içki ve sigara operasyonu
'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yurt genelinde sürdürülen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında kaçak içki ve sigara satışını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekipler, tekel bayi, büfe ve bakkal gibi isimler adıyla faaliyet yürüten iş yelerinde arama ve kontrol çalışmaları yaptı.
Çalışma sonucu 1083 paket kaçak sigara ile 152 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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