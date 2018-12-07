Iğdır'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

07 Aralık 2018 Cuma 16:35



07 Aralık 2018 Cuma 16:35

Iğdır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak 375 şişe içki ve bin 940 paket sigara ele geçirildi.İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içki ve sigara kaçakçılığı yapıldığı belirtilen Melekli beldesindeki bir depoya operasyon düzenledi.Depodaki aramada, yasal olmayan yollarla yurda getirildiği belirlenen, poşetler içinde 375 şişe içki ve bin 940 paket sigara bulundu.C.A. ve Y.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Ele geçirilen içki ve sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.