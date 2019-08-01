Haberler» 3. Sayfa» Haber

Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

01.08.2019 15:24 Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gödekli Köyü sınırları içinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından yürütülen çalışma sonucu, A.İ., T.İ., A.T., Y.T. ve E.T. isimli 5 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 330 bin TL olan farklı markalarda bin 253 adet gözlük, 5 adet elektronik sigara cihazı ve bu cihaz ile kullanılan 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şahısların adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:52   Yemen'deki saldırıda ölü sayısı 40'a yükseldi
18:52   Çaldıkları rögar kapaklarını satamadan yakalandılar
18:47   Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
18:45   Çoruh Nehri'ne düştüğü tahmin edilen teknisyen ölü bulundu
18:45   Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:43   "Kayınpederimi öldüreceğim" dedi 2 arkadaşını rehin aldı
18:24   Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre'ye son görev