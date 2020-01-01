Iğdır'da kadın cinayeti

Iğdır'da ailevi problemlerden ötürü evi terk eden eşinin yaşadığı ikamede giden koca önce eşini silahla vurdu, ardından kendini vurdu. Bir çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan koca yaralı olarak bulundu.



Olay, Iğdır merkez Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı eşini terk eden Ebru A. ayrı bir eve taşındı. Eşinin peşini bırakmayan koca Umut A., bir çocuk annesi karısının yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Ebru A. karşısında kocası Umut A.'yı görünce tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden Umut A. üzerindeki tabanca ile eşini vurdu. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, koca Umut A. bu sefer tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ebru A. ve koca Umut A.'yı kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Umut A. ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. - IĞDIR