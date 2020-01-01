Haberler » 3. Sayfa » Iğdır'da kadın cinayeti - Haberler

Iğdır'da kadın cinayeti

Iğdır'da ailevi problemlerden ötürü evi terk eden eşinin yaşadığı ikamede giden koca önce eşini silahla vurdu, ardından kendini vurdu.

01.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:02 Iğdır'da kadın cinayeti

'da ailevi problemlerden ötürü evi terk eden eşinin yaşadığı ikamede giden koca önce eşini silahla vurdu, ardından kendini vurdu. Bir çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan koca yaralı olarak bulundu.


Olay, Iğdır merkez Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı eşini terk eden Ebru A. ayrı bir eve taşındı. Eşinin peşini bırakmayan koca Umut A., bir çocuk annesi karısının yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Ebru A. karşısında kocası Umut A.'yı görünce tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden Umut A. üzerindeki tabanca ile eşini vurdu. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, koca Umut A. bu sefer tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ebru A. ve koca Umut A.'yı kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Umut A. ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. - IĞDIR


Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:19   Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Haberler
21:07   Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı - Haberler
20:57   Bakan Kurum: "Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız" - Haberler
20:57   Iğdır'da kadın cinayeti - Haberler
20:37   Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı - Haberler
19:54   Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Haberler
18:49   Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Haberler
18:37   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü tebriği - Haberler
18:14   Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Haberler
17:17   Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız - Haberler
1.01.2020 21:22:52