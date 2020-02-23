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Iğdır'da kadına yönelik şiddet eğitimi

Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Jandarma komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddet eğitimi verdi.

23.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:05Iğdır'da kadına yönelik şiddet eğitimi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddet eğitimi verdi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli 109 personele, Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Dilan Çekim ve Sosyolog Kezban Açık tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Mağdura Yaklaşım ve Görüşme Teknikleri" konusunda, Iğdır İl Yardımcısı Muzaffer Marangozoğlu tarafından ise "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konusunda eğitim verildi. - IĞDIR

Jandarma, Müftü, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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